Кличко объявил о старте отопительного сезона в Киеве с 20 октября

Завтра, 20 октября, в Киеве все здания начнут подключать к системе теплоснабжения по технологическому графику, сообщает UBR.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве провели все необходимые подготовительные работы. Решение о старте отопительного сезона приняли с учетом погодных условий (постепенное похолодание и низкая температура ночью).

Также важным фактором является необходимость экономить электроэнергию, чтобы жители не включали обогреватели и кондиционеры и не перегружали систему электроснабжения.

"Коммунальные службы работают в усиленном режиме, понимая, каким сложным будет этот отопительный сезон. Так как враг целится в объекты критической инфраструктуры, пытается оставить украинцев без жизненно необходимых услуг" , – указал мэр.

Он подчеркнул, что город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы.

Напомним, заведения социальной сферы в Киеве начали подключать еще 7 октября – по индивидуальным заявкам.