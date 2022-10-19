В ДТЭК заявили о прилетах по еще двум энергообъектам компании
В ДТЭК Энерго заявили о повреждении обстрелами российскими войсками еще двух своих энергообъектов, сообщает Новое время.
Об этом говорится в сообщении компании.
Таким образом, за 19 октября от атак террористов пострадали уже три предприятия компании, подчеркнули в ДТЭК.
В результате удара оборудование предприятий получило существенные повреждения.
Отмечается, что энергетики смогут полностью оценить степень повреждений, а также приступить к ликвидации последствий и возобновлению работы после прекращения обстрелов.
Для безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники.
По предварительной информации, обошлось без жертв.
Как заявила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, россияне попали по Бурштынской ТЭС. На станции возник пожар.
Днем ранее в ДТЭК заявили о повреждениях критических объектов на двух ТЭС.