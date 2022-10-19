ОГА: оккупанты попали ракетой по Бурштынской ТЭС на Франковщине
Российские захватчики во время обстрела Украины в среду попали ракетой в Бурштынскую теплоэлектростанцию, что в Ивано-Франковской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила председатель облгосадминистрации Светлана Онищук в Telegram.
По ее словам, на станции возник пожар, который уже ликвидировали спасатели ГСЧС.
Жертв нет. Дорога возле Бурштынской ТЭС временно перекрыта.
Онищук призвала население области уменьшить потребление электроэнергии, особенно с 17:00 до 23:00.
Что предшествовало:
- В среду 19 октября враг снова совершил массированный обстрел Украины.
- По состоянию на 15:30 Силы обороны Украины сбили 4 из 6 крылатых ракет оккупантов и десяток дронов-камикадзе.
- В частности, противовоздушная оборона сработала в Киевской области, враг также атаковал ракетами Винницкую область.
- Также над Киевом силы противовоздушной обороны сбили несколько российских ракет.
- В Чернигове дрон-камикадзе Shahed-136 стал причиной взрыва.