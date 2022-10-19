ОГА: оккупанты попали ракетой по Бурштынской ТЭС на Франковщине

Российские захватчики во время обстрела Украины в среду попали ракетой в Бурштынскую теплоэлектростанцию, что в Ивано-Франковской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила председатель облгосадминистрации Светлана Онищук в Telegram.

По ее словам, на станции возник пожар, который уже ликвидировали спасатели ГСЧС.

Жертв нет. Дорога возле Бурштынской ТЭС временно перекрыта.

Онищук призвала население области уменьшить потребление электроэнергии, особенно с 17:00 до 23:00.

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