Данилов о военном положении Путина: еще одно преступление
Объявлением военного положения на временно оккупированных территориях режим Владимира Путина планирует совершить еще одно преступление, которое должен осудить мир, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.
"Военное положение Путина в аннексированных регионах Украины - это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено Россией в Крыму и осталось безнаказанным".
19 октября президент страны-агрессора России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в аннексированных частях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.
Кроме этого представители оккупационной "администрации" Херсона и области заявили, что планируют вывезти порядка 50-60 тысяч жителей из 4 правобережных районов области на левый берег Днепра или в Россию в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.
Напомним:
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что развязав против Украины полномасштабную войну, Россия запустила процесс своей деколонизации. По мнению Данилова, в последние дни война для России вышла на стадию стратегического цугцванга - каждый ход ухудшает ситуацию и приближает к финалу.