Зеленский поручил создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры

Президент Владимир Зеленский в среду, 19 октября, провел совещание о безопасности на энергетических объектах, сообщает Новое время.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в совещании участвовали премьер Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, глава МВД Денис Монастырский, министр развития громад Алексей Чернышов, представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, главы энергетических предприятий и органов местной власти.

Участники встречи обсудили безопасность на критически важных объектах, ликвидацию последствий в случае новых ударов российских оккупантов по энергосистеме Украины и прохождение отопительного сезона в условиях постоянного террора РФ, согласовали действия в случае отсутствия света в населенных пунктах. Также обсуждалось сотрудничество с партнерами Украины для обеспечения населенных пунктов, которые остались без электроэнергии.

"Президент поставил задачу оперативно создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел" , — заявили в Офисе президента.

Президент Владимир Зеленский 18 октября сказал, что Россия за последнюю неделю разрушила треть электростанций в Украине, и назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.﻿

19 октября страна-террорист РФ снова нанесла удары по энергетическим объектам Украины. Глава Ивано-Франковской областной военной администрации сообщила о попадании по Бурштынской ТЭС.