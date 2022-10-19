Украинский народ во главе с Зеленским получил премию Сахарова

Президент Европарламента Роберта Мецола объявила, что премию Сахарова За свободу мысли в 2022 году получил «храбрый народ Украины» в лице президента, избранных лидеров и гражданского общества. Решение было принято консенсусом, сообщает Новое время.

Мецола подчеркнула, что украинцы героически защищают свою страну и свободу и рискуют своими жизнями для защиты ценностей демократического мира.

"Нет никого более достойного этой премии. Это награда — для украинцев, которые воюют на фронте, для тех, кто был вынужден уехать, тех, кто потерял родных и друзей, всех тех, кто встает и сражается за то, во что верит. Я знаю, что храбрый народ Украины не сдастся, и мы вместе с ними" , — сказала она.

Премия За свободу мысли имени Андрея Сахарова основана в 1988 году Европейским парламентом и присуждается ежегодно тем, кто защищает права человека и основные свободы.

В прошлом году ее получил российский оппозиционер Алексей Навальный, в 2020 году — беларусская оппозиция во главе со Светланой Тихановской. В 2019 году лауреатом премии Сахарова стал украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов.