В Минобороны Эстонии считают, что РФ восстановит свой военный потенциал за 2-4 года

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что Россия рано или поздно восстановит свой военный потенциал несмотря на санкции, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает портал ERR.

Певкур не выразил большого оптимизма относительно того, что введенные США санкции в отношении российской военной промышленности значительно предотвратят атаки России на Украину.

"Рынок приспособится. Если будет нехватка чипов, то всегда найдется кто-то, кто готов их производить, или будет найден способ использовать оружие без микрочипов" , - сказал министр.

По словам Певкура, России, вероятнее всего, понадобится от двух до четырех лет, чтобы восстановить свои вооруженные силы до уровня, на котором они находились до полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщалось, по данным западных чиновников, Россия пытается разрушить украинскую электросеть, но ее усилиям мешает нехватка высокоточных ракет большой дальности.

Чиновники заявили, что россияне все чаще прибегают к использованию иранских беспилотников Shahed для осуществления атак, поскольку у них заканчиваются запасы крылатых ракет.