СМИ: Украина направила Израилю официальную просьбу о системах ПВО

Посольство Украины в Израиле во вторник направило правительству страны официальный запрос на получение систем противовоздушной обороны, которые позволят Киеву противостоять иранским баллистическим ракетам и ударным беспилотникам, которые используются Россией, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на копию письма, которое есть в его распоряжении.

В письме говорится о том, что Россия перешла к новому методу атак против Украины с использованием беспилотников иранского производства против городов и гражданской инфраструктуры. Также упоминаются сообщения СМИ о поставках России ракет Fateh и Zolfagar из Ирана.

"В этом контексте и с целью обеспечить защиту своего гражданского населения Украина делает официальный запрос Израилю с целью инициировать сотрудничество в сфере противовоздушной и противоракетной обороны" , - отмечается там.

Среди желаемого для Украины вооружения в письме перечисляются системы Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor. Также Израиль просят о поддержке в подготовке украинских военных.

Как отмечает Axios, некоторые из перечисленных в письме систем, как, например, Iron Beam, еще не введены в эксплуатацию, а другие, как, например, Patriot, производятся в США.

Накануне Украина заявила, что направит ноту Израилю о безотлагательном предоставлении систем ПВО.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль не будет поставлять оружие Украине для противостояния российскому вторжению, но мог бы предоставить систему раннего предупреждения о приближении ракетных ударов или ударов дронов.