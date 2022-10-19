РосСМИ: из-за мобилизации в России из страны не выпустили более 1 млн людей

Российские власти из-за мобилизации запретили выезд из страны более чем 1 млн человек, сообщает Новое время.

Об этом сообщает российский проект Астра.

Издание со ссылкой на источники пишет, что в связи с проведением «частичной мобилизации» выезд из страны запретили 1 025 703 россиянам. Соответствующая информация содержится в базе данных Пограничной службы ФСБ Российской Федерации.

Официально российская сторона не комментировала этот инцидент.

21 сентября Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе «частичной» мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек. По данным СМИ, призвать в РФ планируют миллион человек.