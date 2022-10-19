Зеленский обсудил с Эрдоганом продолжение зерновой инициативы

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку Украины, а также отметил особую роль Турции в зерновой инициативе, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Twitter.

"Продолжил дружеский диалог с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил за непреклонную позицию относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины. Отметил особую роль Турции в зерновой инициативе и ее продолжении" , — написал Зеленский.

Глава государства добавил, что оба лидера высоко оценили взаимодействие Украины и Турции в сфере безопасности.

Продовжив дружній діалог з Президентом ???????? @RTErdogan. Подякував за непохитну позицію з підтримки територіальної цілісності й суверенітету України. Відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні. Високо оцінили ????????-???????? взаємодію у безпековій сфері. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2022

Отметим, Украина и Турция 16 октября на межправительственном уровне высказались за продление действия "зернового соглашения" после 22 ноября этого года, когда истекает срок действующей договоренности. Официальная Анкара во вторник высказала позицию, что соглашение о "зерновых коридорах" из Украины следует продлить на полгода или год.

Напомним, в Стамбуле в пятницу, 22 июля, подписали соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Соглашение подписали отдельно Украина и Россия с ООН и Турцией.

1 августа из порта Одессы в море "зерновым коридором" вышел первый сухогруз с украинским продовольствием. "Razoni" под флагом Сьерра-Леоне везет более 26 тысяч тонн кукурузы.