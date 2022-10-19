ОВА: во Львове и области сократили время комендантского часа

На Львовщине сократили продолжительность комендантского часа – с 19 октября ограничения будут действовать на час меньше, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

"С 19 октября комендантский час на Львовщине продолжается с 00:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице без специальных пропусков и документов, удостоверяющих личность".

До 19 октября комендантский час во Львовской области был с 23:00 до 05:00.