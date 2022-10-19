Байден: Путин оказался в невероятно сложном положении

Президент России Владимир Путин находится в очень затруднительном положении, и его единственным инструментом в войне остается жестокое обращение с украинцами, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит брифинг президента США Джо Байдена.

"Я думаю, что Путин оказался в невероятно сложном положении, и мне кажется, что единственный доступный ему инструмент - это жестокое обращение с украинскими гражданами, чтобы запугать их и заставить капитулировать. Они этого не сделают" , - подчеркнул президент.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным Politico, официальные лица США предпринимают шаги для того, чтобы Байден и Путин не встретились на саммите “Большой двадцатки” даже в коридоре.

Также мы писали, что чиновник администрации Байдена назвал решение Путина объявить военное положение на оккупированных территориях Украины признаком "отчаянной тактики".