Премьер Венгрии будет призывать Евросоюз отменить санкций против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен призвать Европейский Союз отменить санкции против России, сообщает Деловая столица.

Об этом Орбан написал в своем Facebook.

"Для венгерской экономики и венгерских семей провальные санкции в Брюсселе уже являются почти невыносимой ношей. Мы будем призывать к переосмыслению политики военных санкций и переводу ее на рациональную основу на саммите ЕС, который начинается завтра" , — подчеркнул венгерский премьер.

Как сообщалось, ранее Виктор Орбан заявил, что западные санкции против России якобы превратили "локальную войну в глобальную экономическую войну". При этом он пожаловался на экономические последствия этого для Венгрии.