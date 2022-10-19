Посольство Индии в Украине призвало граждан уехать из страны

Из-за эскалации боевых действий по всей территории Украины граждан Индии призывают покинуть страну, сообщает Новое время.

Об этом сообщает посольство Индии в Украине.

"Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью и недавнюю эскалацию боевых действий по всей Украине, гражданам Индии советуют не посещать Украину" , — говорится в сообщении.

Также посольство призывает своих граждан уехать из Украины. В частности, речь идет о студентах и советуют как можно быстрее уехать всеми доступными способами.