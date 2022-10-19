В ВСУ допустили, когда Кремль может готовить новое наступление из Беларуси

Вероятность наступления российских оккупантов с территории Беларуси в настоящее время мала, но весной 2023 года она может вырасти, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил в эфире национального марафона помощник командующего Объединенных Сил ВСУ Евгений Силкин.

"Вероятность повторного вторжения в Украину с северных границ с Беларусью очень низкая, но полностью она не исключена. По нашей оценке, до конца этого года враг не сможет накопить достаточные силы для наступления, однако весной такая угроза может возрасти" , — сказал он.

По словам Силкина, большая часть белорусских военных находится в приграничных областях. По официальным данным, сейчас на территории Беларуси находится 10 тыс. мобилизованных российских военнослужащих, 170 танков, 200 боевых бронированных машин и 100 минометов.