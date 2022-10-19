В Киевской области зафиксировали случай сибирской язвы

В Киевской области на одном из фермерских хозяйств обнаружили возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis) у козы, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

Для выяснения эпизоотических связей и причин возникновения возбудителя специалисты провели соответствующее расследование.

Установлено, что на ферме содержится 337 коз. Другие животные в хозяйстве отсутствуют.

Также уже определена угрожающая зона и утвержден план мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы - введен карантин.

Поголовье животных на ферим находится под наблюдением специалистов государственной больницы ветеринарной медицины. Животные клинически здоровы.

"На протяжении последних лет эпизоотическая ситуация по сибирской язве в Украине контролируется благодаря активной иммунизации животных и быстрым реагированием ветеринарных специалистов" , - отметили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, сибирская язва - острое опасное инфекционное заболевание всех видов сельскохозяйственных, домашних и диких животных, а также людей. Его вызывает возбудитель Bacillus anthracis.