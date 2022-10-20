Сводка Генштаба: Армия РФ может обстрелять население Херсонщины

По данным Генштаба﻿, за сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Клищеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области.

В течение суток противник нанес 11 ракетных и двадцать восемь авиационных ударов, совершил более 65 обстрелов из РСЗО. Ударам противника подверглись районы более 25 населенных пунктов. Это Бурштын Ивано-Франковской области, Ладыжин Винницкой области, Зеленодольск Днепропетровской области, Северск, Славянск и Терны в Донецкой области, Значково Запорожской области и Давыдов Брод на Херсонщине.

Оккупанты использовали крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг осуществил пуски более десяти "Шахедов", более половины которых - из Беларуси.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении - из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Гоптовка, Гряниковка, Колодязное, Красное, Огирцево и Стрелечья Харьковской области;

- из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Гоптовка, Гряниковка, Колодязное, Красное, Огирцево и Стрелечья Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях - из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Первомайское Харьковской области; Ковалевка, Новоегоровка, Новолюбовка Луганской области и Заречное, Терны и Торское в Донецкой области;

- из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Первомайское Харьковской области; Ковалевка, Новоегоровка, Новолюбовка Луганской области и Заречное, Терны и Торское в Донецкой области; на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Клещеевка, Курдюмовка, Северное, Майорск, Нью-Йорк, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

- из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Клещеевка, Курдюмовка, Северное, Майорск, Нью-Йорк, Соледар и Яковлевка Донецкой области; на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области; на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах более 20 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Среди них - Великая Новоселка, Временка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области и Никольское, Орехов и Красное Запорожской;

противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах более 20 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Среди них - Великая Новоселка, Временка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области и Никольское, Орехов и Красное Запорожской; на Южнобугском направлении враг продолжает обустраивать оборонительные позиции. Для сдерживания контрнаступления наших войск обстреливает населенные пункты вдоль всей линии столкновения.

Враг не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На временно оккупированную территорию Луганской области прибыло пополнение из числа мобилизованных. Есть многочисленные факты грабежей и мародерства. Не исключается, что значительное количество этого контингента прибыло из мест лишения свободы.

Также Иран и РФ договорились о направлении в Россию советников и инструкторов по использованию ударных БпЛА - известно о подготовке операторов не только уже имеющихся Shahed-136, но и перспективных БпЛА Arash-2.

Существует высокая вероятность осуществления российскими оккупантами обстрелов мирного населения Херсонской области. Как пишет Генштаб, 19 октября на временно занятой территории была рассылка сообщений с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений ВСУ.

По уточненной информации, в результате ударов Сил обороны в течение последних дней, подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области - до 150 военнослужащих ранены и уничтожено около 15 единиц вооружения и военной техники.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла десять ударов. Было поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 позиций зенитных ракетных комплексов врага. ПВО сбила 6 крылатых ракет, вертолет Ка-52 и 16 БпЛА, из них - 14 Shahed-136. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, станцию РЭБ и 6 других объектов, в том числе мост и понтонную переправу противника.