Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 20.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 66 650 (+370) человек ликвидировано,

танков ‒ 2567 (+13) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5255 (+20) ед,

артиллерийских систем – 1646 (+9) ед,

РСЗО – 372 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 189 (+0) ед,

самолетов – 269 (+0) ед,

вертолетов – 243 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1311 (+25),

крылатых ракет ‒ 329 (+6),

кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4005 (+6) ед,

специальной техники – 147 (+1).

Данные уточняются.