Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие потери противника с 24.02 по 20.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 66 650 (+370) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2567 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5255 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 1646 (+9) ед,
- РСЗО – 372 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 189 (+0) ед,
- самолетов – 269 (+0) ед,
- вертолетов – 243 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1311 (+25),
- крылатых ракет ‒ 329 (+6),
- кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4005 (+6) ед,
- специальной техники – 147 (+1).
Данные уточняются.