Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
Фото: president.gov.ua

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 20.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 66 650 (+370) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2567 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5255 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 1646 (+9) ед,
  • РСЗО – 372 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 189 (+0) ед,
  • самолетов – 269 (+0) ед,
  • вертолетов – 243 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1311 (+25),
  • крылатых ракет ‒ 329 (+6),
  • кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4005 (+6) ед,
  • специальной техники – 147 (+1).

Данные уточняются.

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