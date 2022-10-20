Повреждение энергосистемы: какие ограничения ввели в областях

Россия нанесла удары по энергетической системе Украины, в результате чего возникли проблемы с электроснабжением. Украинцев призывают ограничить использование электричества с 7.00 до 23.00.

В Киеве и области вчера вечером начались отключения электроэнергии. Они продлятся не более 4 часов. Также отключения будут проходить в течение дня, сообщает ДТЭК.

Также в столице сегодня на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

В Волынской области 20 и 21 октября с 7.00 до 22.00 будут применены графики ограничения электрической энергии промышленных потребителей.



В Ровно сегодня было принято решение ограничить использование электротранспорта на 50%.

Ограничение движения транспорта возможно и в Тернополе, там могут отключить троллейбусную сеть. Жителей города просят скорректировать маршруты.

В Полтаве сегодня 30% троллейбусов будут курсировать только к 10:00 утра, после обеда на маршрутах будут только автобусы. Их количество обещают увеличить. Как сообщил мэр Полтавы, все коммунальные предприятия переходят в жесткий режим энергосбережения, в частности, будет ограничено использование уличного освещения.

Во Львовской области ввели график ограничения потребления электрической энергии и график ограничения мощности для промышленных потребителей. Что касается бытовых пользователей – пока нет информации о вводе графика отключений.

На улицах всех населенных пунктов Кировоградщины может не работать освещение, а в областном центре троллейбусы могут не выехать на маршруты, об этом предупредили в ОВА.

Режим экономии электроэнергии вводится с сегодняшнего дня и в Сумской области: не будет работать городской электрический транспорт, отключат водозабор и уличное освещение.

В Харьковской области 20-21 октября будут ограничены объемы потребления электроэнергии для юридических потребителей. Вводить графики аварийных отключений для бытовых потребителей в этот период не планируется. В метро Харькова временно изменены интервалы движения поездов. Подробнее об изменениях в метрополитене города - по ссылке﻿.

В Запорожской области отключений электроэнергии не планируется.

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