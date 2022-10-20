Президент Швейцарии приехал в Украину
В Украину 20 октября прибыл с визитом президент Швейцарии Игнацио Кассис, об этом он сообщил в Twitter.
"Снова в Украине - через год после моего последнего визита. Моя цель - составить впечатление о ситуации в связи с войной, гуманитарной ситуации и подготовительной работе к восстановлению страны", - сообщил Кассис.
Отметим, что Швейцария не является членом ЕС, однако на прошлой неделе объявила о присоединении к последним европейским санкциям против России.
Также правительство Швейцарии 16 сентября решило полностью приостановить действие соглашения, упрощающего процедуру выдачи виз для граждан России.