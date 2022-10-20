Украинцам рассказали, какие электроприборы сегодня нужно выключить

Украинцев призвали минимизировать использование электроэнергии 20 октября из-за повреждения энергосистемы.

В Киевской ОВА составили список приборов, которые следует выключить в период с 7:00 до 23:00.

Какие электроприборы нужно выключить гражданам:

электрообогреватель;

электроплиту;

электрочайник;

утюг;

бойлер;

телевизор;

микроволновку;

роутер;

холодильник;

чайник;

стиральную машинку;

другие электроприборы, использование которых можно ограничить на один день.

Также следует выключить из розеток всю технику на случай скачков напряжения.

Представителям бизнеса следует отключить:

уличное освещение;

внутреннее освещение помещений;

подсветку прилавков и стендов;

телевизоры, LED-экраны, вывески;

крупногабаритные приборы;

строительные приборы,

другие приборы, использование которых можно ограничить на один день.