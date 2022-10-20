Украинцам рассказали, какие электроприборы сегодня нужно выключить
Украинцев призвали минимизировать использование электроэнергии 20 октября из-за повреждения энергосистемы.
В Киевской ОВА составили список приборов, которые следует выключить в период с 7:00 до 23:00.
Какие электроприборы нужно выключить гражданам:
- электрообогреватель;
- электроплиту;
- электрочайник;
- утюг;
- бойлер;
- телевизор;
- микроволновку;
- роутер;
- холодильник;
- чайник;
- стиральную машинку;
- другие электроприборы, использование которых можно ограничить на один день.
Также следует выключить из розеток всю технику на случай скачков напряжения.
Представителям бизнеса следует отключить:
- уличное освещение;
- внутреннее освещение помещений;
- подсветку прилавков и стендов;
- телевизоры, LED-экраны, вывески;
- крупногабаритные приборы;
- строительные приборы,
- другие приборы, использование которых можно ограничить на один день.