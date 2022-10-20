Украинцам рассказали, какие электроприборы сегодня нужно выключить

Украинцам рассказали, какие электроприборы сегодня нужно выключить

Украинцев призвали минимизировать использование электроэнергии 20 октября из-за повреждения энергосистемы.

В Киевской ОВА составили список приборов, которые следует выключить в период с 7:00 до 23:00.

Какие электроприборы нужно выключить гражданам:

  • электрообогреватель;
  • электроплиту;
  • электрочайник;
  • утюг;
  • бойлер;
  • телевизор;
  • микроволновку;
  • роутер;
  • холодильник;
  • чайник;
  • стиральную машинку;
  • другие электроприборы, использование которых можно ограничить на один день.

Также следует выключить из розеток всю технику на случай скачков напряжения.

Представителям бизнеса следует отключить:

  • уличное освещение;
  • внутреннее освещение помещений;
  • подсветку прилавков и стендов;
  • телевизоры, LED-экраны, вывески;
  • крупногабаритные приборы;
  • строительные приборы,
  • другие приборы, использование которых можно ограничить на один день.
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Фото: КОВА

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