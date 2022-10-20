В Германии сгорело общежитие для беженцев из Украины: полиция расследует поджог

Накануне вечером в муниципалитете Грос-Штрёмкендорф, Германия, сгорело общежитие для украинских беженцев. В качестве основной версии полиция рассматривает поджог, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Здание общежития выгорело почти полностью, сохранились лишь внешние стены. К счастью, все 14 размещенных в общежитии людей не пострадали, они успели вовремя покинуть помещение.

Отмечается, что в тот же день полицейские уже приезжали в общежитие из-за граффити со свастикой, которое неизвестные нарисовали на табличке с названием отеля.

"Опираясь в том числе на свой многолетний опыт работы пожарным, я в настоящее время предполагаю, что пожар был устроен преднамеренно" , - сообщил глава администрации округа Тино Шоман.

Полиция также рассматривает поджог в качестве основной версии.