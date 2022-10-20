Разведка Британии: РФ готовится уходить с плацдарма на Херсонщине
Британская разведка допускает, что в высшем руководстве России серьезно задумываются об отступлении с правобережного плацдарма на Херсонщине, но в условиях разрушенных мостов это будет непростой задачей, сообщает Украинская правда.
В нем напоминают признание российским командующим Сергеем Суровикиным сложной ситуации для РФ на Херсонщине и заявления о необходимости эвакуировать гражданское население.
"Заявление Суровикина с плохими новостями о "специальной военной операции" - это очень необычно. Это может указывать, что руководство РФ серьезно задумалось над масштабным отводом своих сил, находящихся к западу от Днепра", - отмечают в обзоре.
Британская разведка указывает, что в случае решения России отступать ключевым вызовом для них будет переброска войск и техники через Днепр на левый берег.
"Поскольку все полноценные мосты серьезно повреждены, РФ скорее всего придется полагаться на временный мост из барж, который достроили под Херсоном в последние дни, и подразделения по наведению понтонных переправ, которые продолжают работать в нескольких местах", - отмечает разведка.
В ходе любого отхода через Днепр Россия будет в значительной степени полагаться на военные понтонные паромные переправы, добавляют разведчики.