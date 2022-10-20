Минобороны Беларуси заявило, что российские самолеты взлетели для патрулирования
Министерство обороны Беларуси сообщили о вылете российской авиации с территории страны якобы для "патрулирования" границ Союзного государства, сообщает Украинская правда.
"В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск (сил) осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства", - сообщили в Минобороны Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко сообщил, что РФ и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, и в качестве предлога для этого может быть организована некая провокация с якобы нападением Украины на соседнюю страну.