ОВА: В Харьковской области остаются оккупированными 32 населенных пункта
Под временной оккупацией остается менее 2 процентов Харьковской области, сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов на брифинге.
"На сегодняшний день у нас деоккупировано 544 населенных пункта. И остается под временной оккупацией 32, это составляет чуть менее 2%", - сказал Синегубов.
Он добавил, что предстоит очень много работы по возобновлению функционирования государственной власти на этих территориях.