ОВА: В Харьковской области остаются оккупированными 32 населенных пункта

Под временной оккупацией остается менее 2 процентов Харьковской области, сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов на брифинге.

"На сегодняшний день у нас деоккупировано 544 населенных пункта. И остается под временной оккупацией 32, это составляет чуть менее 2%" , - сказал Синегубов.

Он добавил, что предстоит очень много работы по возобновлению функционирования государственной власти на этих территориях.