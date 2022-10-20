Каждый десятый новый бизнес в Польше - украинский

Украинцы с начала 2022 года открыли около 10 тысяч компаний в Польше, что составляет более 8% зарегистрированных новых компаний. Большинство из них - компании в отраслях, в которых наибольшая нехватка сотрудников, сообщает ЛигаБизнес.

Как сообщает Business Insider Polska, с начала года граждане Украины создали в Польше 10 207 компаний, при этом 9829 компаний были открыты после 1 марта.

Согласно данным, проанализированным для Business Inder Польским экономическим институтом, в сентябре украинцы были ответственны за почти каждую десятую новую компанию. Такие данные могут свидетельствовать, что эти люди планируют свою жизнь в Польше на продолжительное время.

Чаще всего они организуют хозяйственную деятельность, связанную с отделкой, программированием, парикмахерской и косметической деятельностью, а также транспортом. Это означает, что они идеально вписываются в секторы, где в Польше ощущается нехватка рабочей силы - строительство, информационные технологии или логистика, в частности:

24% компаний занимается строительством

16% - IT-компании

14% - другие услуги

9% - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, в том числе мотоциклов. Отмечается, что в отрасли ремонта транспорта зарплата на уровне 10 тыс. PLN (при средней зарплате в сентябре 6566 PLN брутто, т.е. около 4,7 тыс. PLN нетто - ред.), но при этом работодатели еще жалуются на нехватку работников.

7% - управление транспортом и складом (такси, грузоперевозки). Столько же процентов открыто в сфере промышленной переработки.

Остальные компании занимаются услугами администрирования, проживания, питания, научная и техническая деятельность и прочее.