ЕС ввел санкции против Ирана за поставку России дронов
Совет Европейского Союза утвердил по письменной процедуре санкции против Ирана за поставку России беспилотников, которыми та наносит удары по Украине, сообщает Зеркало недели.
"Санкции по Ирану в рекордно короткие сроки! После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против организаций, которые поставляют иранские беспилотники, нанесшие удары по Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в "Официальном журнале" (Европейского Союза)", - говорится в сообщении председательства Чехии в Совете.
Также отмечается, что государства ЕС решили заморозить активы трех физических лиц и одного юридического лица, ответственных за поставки дронов.
Накануне высокопоставленный европейский чиновник заявил журналистам в Брюсселе, что санкции из-за поставок иранских беспилотников России будут приняты еще до саммита ЕС, открывающегося в четверг. Он утверждал, что ЕС располагает достаточными доказательствами.
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