НБУ оставил учетную ставку 25%

Национальный банк Украины на заседании в четверг, 20 октября, не изменил учетную ставку и оставил ее на уровне 25%, сообщает Экономическая правда.

Глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что потребительская инфляция в Украине в сентябре составила до 24,6% в сентябре, а базовая инфляция превысила 20%.

По предварительным оценкам НБУ, ускорение инфляции продолжается и в октябре.

Основными факторами роста инфляции остаются последствия полномасштабной войны России против Украины. В частности:

нарушение цепей снабжения;

разрушение производств

сокращение предложения товаров и услуг;

увеличение издержек бизнеса.

Кроме этого, проинфляционным фактором стал эффект переноса на цены корректировки официального курса гривны к доллару США, а также рост инфляции в мире.

В то же время фактическая ценовая динамика была ожидаемой и даже несколько ниже июльского прогноза НБУ. Рост цен сдерживали фиксация тарифов на жилищно-коммунальные услуги и насыщение внутреннего рынка горючим вместе с сохранением его льготного налогообложения.

"Плановое уменьшение объемов монетизации бюджета, а также дополнительные меры Национального банка по калибровке валютных ограничений способствовали снижению давления на валютном рынке и соответственно сдерживали ухудшение ожиданий" , – добавил глава регулятора.

Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.