Укрэнерго вводит отключения электроэнергии в центральных областях

В центральных областях Украины быстро увеличивается потребление электроэнергии. Поэтому Укрэнерго вынуждено ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе.

"Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно уменьшить потребление электроэнергии! Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования" , - говорится в сообщении пресс-службы.﻿

Когда отключат именно вашу улицу – определяет ваш облэнерго, напомнили в компании.

Напомним, с 20 октября в Украине были введены некоторые ограничения на потребление электроэнергии. В большинстве они касаются предпринимателей, а бытовых потребителей просят экономить электричество с 7:00 до 23:00.

Также во многих городах выключат уличное освещение, а вместо троллейбусов по городу будут курсировать автобусы.