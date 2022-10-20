Украина готовит визит Штайнмайера - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил﻿ о подготовке визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину.

Зеленский рассказал, что сегодня провел продуктивный разговор с немецким президентом.

"Благодарен Германии за первую систему ПВО IRIS – должны развернуть воздушный щит над Украиной немедленно! Ценим готовность Германии помочь преодолеть последствия российского ракетного террора. Также готовим визит президента Германии в Украину" , - написал Зеленский.

Напомним, согласно данным издания Bild, Штайнмайер отменил запланированный на четверг, 20 октября, визит в Украину.