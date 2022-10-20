Украина готовит визит Штайнмайера - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину.
Зеленский рассказал, что сегодня провел продуктивный разговор с немецким президентом.
"Благодарен Германии за первую систему ПВО IRIS – должны развернуть воздушный щит над Украиной немедленно! Ценим готовность Германии помочь преодолеть последствия российского ракетного террора. Также готовим визит президента Германии в Украину", - написал Зеленский.
Напомним, согласно данным издания Bild, Штайнмайер отменил запланированный на четверг, 20 октября, визит в Украину.