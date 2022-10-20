НБУ улучшил прогноз падения ВВП и ожидает снижение инфляции
В прогнозе НБУ говорится, что инфляция в конце этого года ускорится до около 30%, но будет снижаться в последующие годы при условии ожидаемого снижения рисков безопасности и слаженной монетарной и фискальной политики, сообщает Экономическая правда.
В НБУ заявляют, что в условиях полномасштабной войны инфляция ожидаемо растет, но остается управляемой.
Отмечается, что основная причина роста инфляции неизменна – это последствия полномасштабной войны.
"Среди них, в частности, нарушение цепей поставок и разрушения производств. И как следствие – сокращение предложения товаров и услуг и увеличение расходов бизнеса.
Дополнительное давление на цены приводило к корректировке официального курса гривни к доллару США, которое произошло в июле и способствовало укреплению устойчивости нашей экономики в условиях "войны на истощение".
Дальнейший рост инфляции в мире также отражался на ценах в Украине", - подчеркнули в НБУ.
В то же время фиксация жилищно-коммунальных тарифов и насыщение внутреннего рынка горючим с сохранением его льготного налогообложения замедляли темпы роста цен, отмечают в регуляторе.
Плановое уменьшение объемов финансирования бюджета со стороны НБУ в июле-октябре сдерживало ухудшение инфляционных ожиданий.
"Ускорение инфляции в этом году можно считать довольно умеренным, учитывая вызовы самой масштабной европейской войны со времен Второй мировой и многолетние инфляционные рекорды во многих странах мира", - прибавят в регуляторе.
Так, Национальный банк ожидает, что со следующего года инфляция начнет замедляться благодаря:
- постепенному налаживанию логистики и производства;
- угасанию мировой инфляции;
- умеренно жестким монетарным условиям;
- взвешенной монетарной политике правительства и отказе от монетизации бюджета.
Снижение рисков безопасности с середины следующего года, которое является основным предположением базового прогноза НБУ, позволит:
- улучшить инфляционные ожидания;
- снизить риски для предпринимательской деятельности;
- снизить производственные затраты и наладить логистику;
- восстановить мощности предприятий.
Подчеркивается, что все это будет способствовать замедлению инфляции в следующем году ниже 21%, а еще через год – ниже 10%.
Более быстрому замедлению инфляции в последующие годы будет мешать, прежде всего, высокая стоимость энергоносителей, что побуждает к поэтапному приведению тарифов на жилищно-коммунальные услуги на рыночные уровни.
После глубокого спада в начале войны экономическая активность постепенно восстанавливается, добавляют в НБУ.
"Этому способствуют дальнейшее освобождение украинских земель от российских оккупантов, адаптация бизнеса к новым условиям и работа "зернового коридора".
В то же время сдерживают восстановление экономики логистические проблемы, разрушение мощностей предприятий, снижение реальных доходов граждан и более низкие показатели сельского хозяйства", - говорится в заявлении.
Поэтому Национальный банк лишь незначительно улучшил оценку падения ВВП в текущем году - на около 32%.
В 2023-2024 годах экономика будет восстанавливаться постепенно темпами на уровне 4-5%.