МВФ оценил влияние вторжения РФ на украинскую экономику

Полномасштабное вторжение России в Украину значительно повлияло на украинскую экономику, в частности привело к росту инфляции и сокращению ВВП. Такую оценку дал Международный Валютный Фонд, сообщает УНН.

"Влияние на экономическую активность было огромным: реальный ВВП резко сократился, инфляция резко возросла, торговля была серьезно нарушена, а бюджетный дефицит вырос до беспрецедентного уровня" , – говорится в заявлении на сайте МВФ. ﻿

Как отметили, сразу после вторжения РФ украинские власти быстро адаптировали денежно-кредитную и валютную политику для сохранения финансовой и курсовой стабильности.

Недавно для компенсации значительных потерь международных резервов была проведена девальвация обменного курса, которая помогла стабилизировать валютные резервы и сохранить общую макроэкономическую и финансовую стабильность.

В МВФ подчеркнули, что фискальная политика ориентирована на приоритетные расходы в области обороны, социальные выплаты, гуманитарные нужды и восстановление критической инфраструктуры. Неопределенность в отношении размера потребностей в финансировании остается чрезвычайно высокой и сильно зависит от продолжительности войны и ее интенсивности.