Лиз Трасс заявила, что подает в отставку

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в четверг объявила о своей отставке, передают иностранные СМИ.

"Я не могу выполнить мандат, на который меня избрала Консервативная партия. Я разговаривала с королем и сообщила ему, что подаю в отставку" , - сказала она на Даунинг-стрит.

Она добавила, что будет оставаться на должности, пока не будет избран новый премьер-министр.

Напомним, 5 сентября Консервативная партия Великобритании избрала своим новым лидером Лиз Трасс, которая до этого занимала должность министра иностранных дел королевства.

Возглавив партию, она также стала премьер-министром Великобритании, заменив в должности Бориса Джонсона.

Трасс пробыла на посту главы правительства всего 45 дней.