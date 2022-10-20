ГУР: россияне вероятно готовят теракты против собственного населения
Украинские разведчики сообщают, что российские спецслужбы вероятно готовят теракты против собственного населения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило главное управление разведки.
"Военкоматы на территории РФ распространяют "памятки" для местных жителей в которых обвиняют украинские спецслужбы в планировании и проведении террористических актов против мирного населения.
Вроде бы "диверсанты" выкладывают на дорогах, скамейках и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты. И что подобным образом могут быть заминированы даже детские вещи...
Вероятно российские спецслужбы таким образом готовят почву для проведения провокаций с последующим обвинением Украины".
Отмечается, что российские оккупанты оставляют на временно оккупированных территориях заминированные предметы.
После освобождения оккупированных территорий украинские защитники обнаруживают различные заминированные предметы, бытовые приборы и детские игрушки, которые приводили к увечьям и даже смертям мирного населения.