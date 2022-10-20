Зеленский утвердил санкции против российских олигархов и компаний

Зеленский утвердил санкции против российских олигархов и компаний
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа (первый, второй) о санкциях против российских олигархов и российских компаний, сообщает Деловая столица.

Санкции ввели сроком на 10 лет со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В списке 2 507 человек, в том числе:

  • Михельсон Леонид Викторович – крупный акционер российской газовой компании "Новатек";
  • Абрамович Роман Аркадьевич — миллиардер, бизнесмен и политический деятель;
  • Керимов Сулейман Абусаидович — олигарх, миллиардер, имеющий тесные связи с Путиным;
  • Ротенберг Аркадий Романович – предприниматель, миллиардер, близкий соратник Путина;
  • Ротенберг Борис Романович — предприниматель, вице-президент Федерации дзюдо России;
  • Ротенберг Игорь Аркадьевич — один из самых богатых бизнесменов России;
  • Ротенберг Борис Борисович – футболист, сын Бориса Романовича Ротенберга;
  • Ротенберг Карина Юрьевна — жена Бориса Романовича Ротенберга;
  • Фридман Екатерина Михайловна — дочь основателя и владельца "Альфа-групп" Михаила Фридмана;
  • Фридман Лариса Михайловна — дочь основателя и владельца "Альфа-групп" Михаила Фридмана;
  • Федун Леонид Арнольдович — вице-президент компании "Лукойл";
  • Харитонин Виктор Владимирович — миллиардер, приближенный к вице-премьер-министру России Татьяны Голиковой и ее мужу Виктору Христенко;
  • Буйнов Николай Михайлович — соучредитель Иркутской нефтяной компании, крупнейшей частной нефтяной компании в России;
  • Батурина Елена Николаевна — миллиардер, жена покойного мэра Москвы Юрия Лужкова;
  • Лужкова Елена Юрьевна – ее дочь;
  • Касперский Евгений Валентинович — контролирует "Лабораторию Касперского", компанию, занимающуюся IТ-безопасностью.

Из компаний и предприятий под санкциями оказались:

  • Альфа-банк;
  • Российский фонд прямых инвестиций;
  • "Алроса" — занимается добычей алмазов;
  • акционерное общество "Раменский приборостроительный завод";
  • "Газпром нефть шельф".

Эти санкции 19 октября анонсировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, еще в отношении одного человека санкции отсрочили на определенный период времени: "Это происходит с учетом вопросов национальной безопасности, по письму одного из наших ведомств".

Напомним, 18 октября Европейский Союз утвердил новые санкции против России и Беларуси всего за несколько минут.

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