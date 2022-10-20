Зеленский утвердил санкции против российских олигархов и компаний
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа (первый, второй) о санкциях против российских олигархов и российских компаний, сообщает Деловая столица.
Санкции ввели сроком на 10 лет со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В списке 2 507 человек, в том числе:
- Михельсон Леонид Викторович – крупный акционер российской газовой компании "Новатек";
- Абрамович Роман Аркадьевич — миллиардер, бизнесмен и политический деятель;
- Керимов Сулейман Абусаидович — олигарх, миллиардер, имеющий тесные связи с Путиным;
- Ротенберг Аркадий Романович – предприниматель, миллиардер, близкий соратник Путина;
- Ротенберг Борис Романович — предприниматель, вице-президент Федерации дзюдо России;
- Ротенберг Игорь Аркадьевич — один из самых богатых бизнесменов России;
- Ротенберг Борис Борисович – футболист, сын Бориса Романовича Ротенберга;
- Ротенберг Карина Юрьевна — жена Бориса Романовича Ротенберга;
- Фридман Екатерина Михайловна — дочь основателя и владельца "Альфа-групп" Михаила Фридмана;
- Фридман Лариса Михайловна — дочь основателя и владельца "Альфа-групп" Михаила Фридмана;
- Федун Леонид Арнольдович — вице-президент компании "Лукойл";
- Харитонин Виктор Владимирович — миллиардер, приближенный к вице-премьер-министру России Татьяны Голиковой и ее мужу Виктору Христенко;
- Буйнов Николай Михайлович — соучредитель Иркутской нефтяной компании, крупнейшей частной нефтяной компании в России;
- Батурина Елена Николаевна — миллиардер, жена покойного мэра Москвы Юрия Лужкова;
- Лужкова Елена Юрьевна – ее дочь;
- Касперский Евгений Валентинович — контролирует "Лабораторию Касперского", компанию, занимающуюся IТ-безопасностью.
Из компаний и предприятий под санкциями оказались:
- Альфа-банк;
- Российский фонд прямых инвестиций;
- "Алроса" — занимается добычей алмазов;
- акционерное общество "Раменский приборостроительный завод";
- "Газпром нефть шельф".
Эти санкции 19 октября анонсировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, еще в отношении одного человека санкции отсрочили на определенный период времени: "Это происходит с учетом вопросов национальной безопасности, по письму одного из наших ведомств".
Напомним, 18 октября Европейский Союз утвердил новые санкции против России и Беларуси всего за несколько минут.