Зеленский утвердил санкции против российских олигархов и компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа (первый, второй) о санкциях против российских олигархов и российских компаний, сообщает Деловая столица.

Санкции ввели сроком на 10 лет со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В списке 2 507 человек, в том числе:

Михельсон Леонид Викторович – крупный акционер российской газовой компании "Новатек";

Абрамович Роман Аркадьевич — миллиардер, бизнесмен и политический деятель;

Керимов Сулейман Абусаидович — олигарх, миллиардер, имеющий тесные связи с Путиным;

Ротенберг Аркадий Романович – предприниматель, миллиардер, близкий соратник Путина;

Ротенберг Борис Романович — предприниматель, вице-президент Федерации дзюдо России;

Ротенберг Игорь Аркадьевич — один из самых богатых бизнесменов России;

Ротенберг Борис Борисович – футболист, сын Бориса Романовича Ротенберга;

Ротенберг Карина Юрьевна — жена Бориса Романовича Ротенберга;

Фридман Екатерина Михайловна — дочь основателя и владельца "Альфа-групп" Михаила Фридмана;

Фридман Лариса Михайловна — дочь основателя и владельца "Альфа-групп" Михаила Фридмана;

Федун Леонид Арнольдович — вице-президент компании "Лукойл";

Харитонин Виктор Владимирович — миллиардер, приближенный к вице-премьер-министру России Татьяны Голиковой и ее мужу Виктору Христенко;

Буйнов Николай Михайлович — соучредитель Иркутской нефтяной компании, крупнейшей частной нефтяной компании в России;

Батурина Елена Николаевна — миллиардер, жена покойного мэра Москвы Юрия Лужкова;

Лужкова Елена Юрьевна – ее дочь;

Касперский Евгений Валентинович — контролирует "Лабораторию Касперского", компанию, занимающуюся IТ-безопасностью.

Из компаний и предприятий под санкциями оказались:

Альфа-банк;

Российский фонд прямых инвестиций;

"Алроса" — занимается добычей алмазов;

акционерное общество "Раменский приборостроительный завод";

"Газпром нефть шельф".

Эти санкции 19 октября анонсировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, еще в отношении одного человека санкции отсрочили на определенный период времени: "Это происходит с учетом вопросов национальной безопасности, по письму одного из наших ведомств".

Напомним, 18 октября Европейский Союз утвердил новые санкции против России и Беларуси всего за несколько минут.