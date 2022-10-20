Шуляк: все убытки за уничтоженное и поврежденное жилье будут возмещены

Парламент готов окончательно принять принятый в первом чтении законопроект о компенсации за разрушенное жилье (№7198), сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Ущерб будет возмещен и за уничтоженное, и за частично поврежденное жилье. Речь идет о квартирах, других жилых помещениях в доме, частных жилых, садовых, дачных домах. Предусмотрены компенсации также и на законные объекты незавершенного строительства, в которых уже были возведены несущие и внешние конструкции" , - объяснила Шуляк.

По ее словам, в каждом обществе будет отдельная очередь на компенсацию. В первую очередь жилье будет предоставляться многодетным семьям, лицам с инвалидностью и участникам боевых действий.

"Заявления на компенсацию можно подавать во время военного положения и в течение одного года после его завершения на соответствующей территории. Все шаги – от подачи заявления до выбора жилья можно сделать через приложение или портал Действие, а также в ЦПАУ, органах соцзащиты или нотариусов. Заявление можно будет подать даже в случае потери документов, подтверждающих собственность" , - подчеркнула нардеп.

В каждой общине, пострадавшей из-за российской агрессии, будут работать комиссии. Они будут рассматривать заявления, верифицировать информацию, организовывать экспертизу поврежденного жилья и определять объемы компенсаций.

"Если жилье повреждено и его возможно и экономически целесообразно восстановить, местные власти это будут делать за счет Резервного фонда. Если жилье уничтожено полностью, собственник получит жилищный сертификат" , - заверила Шуляк.

Его получат все собственники уничтоженных квартир. А вот владельцам уничтоженных частных домов предложат компенсацию по выбору: либо жилищный сертификат, либо денежная компенсация на спецсчет, средства из которого можно использовать исключительно на строительство.