Нидерланды поддержали создание спецтрибунала из-за агрессии РФ против Украины

Парламент Нидерландов в четверг, 20 октября, поддержал создание специального трибунала в Гааге из-за вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении депутата Серда Вимера Сердсма от партии D66 в Twitter.

"Большинство парламента Нидерландов выступает за создание специального трибунала для рассмотрения акта агрессии России против Украины. Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности" , — говорится в сообщении.

Majority of Dutch parliament in favour of establishing a special tribunal to judge Russia's act of aggression against Ukraine.We can and must bring Putin to justice — Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) October 20, 2022

Издание rtlnieuws добавляет, что D66 считает логичным шагом создания спецтрибунала для руководства России в Гааге, ведь именно там уже успешно осуждали военных преступников. По словам Сердсма, отдельный трибунал нужен и для Путина, чтобы иметь возможность преследовать его в будущем.