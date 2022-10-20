Нидерланды поддержали создание спецтрибунала из-за агрессии РФ против Украины
Парламент Нидерландов в четверг, 20 октября, поддержал создание специального трибунала в Гааге из-за вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении депутата Серда Вимера Сердсма от партии D66 в Twitter.
"Большинство парламента Нидерландов выступает за создание специального трибунала для рассмотрения акта агрессии России против Украины. Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности", — говорится в сообщении.
Издание rtlnieuws добавляет, что D66 считает логичным шагом создания спецтрибунала для руководства России в Гааге, ведь именно там уже успешно осуждали военных преступников. По словам Сердсма, отдельный трибунал нужен и для Путина, чтобы иметь возможность преследовать его в будущем.
"Потому что из-за Международного уголовного суда это сейчас юридически невозможно. Сейчас нет ни одного трибунала, который бы мог его судить. МКС может это сделать для летучих мышей, но не для самого Путина", — заявил Сердсма.