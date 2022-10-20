Генштаб: силы обороны в четверг сбили 15 из 20 иранских дронов

За текущие сутки россияне нанесли массированный удар по Украине иранскими дронами, из 20 беспилотников 15 были сбиты, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов.

"Враг в очередной раз нанес массированный удар с использованием иранских ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины. Из 20 БПЛА, 15 – успешно сбиты Силами обороны Украины".

В течение текущих суток противник нанес 3 ракетных и 20 авиационных ударов, совершил до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись до 20 населенных пунктов. В частности, Терны, Бахмут, Угледар и Камышеваха Донецкой области.

Враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Николаевка и Костобродов Черниговской области. Также враг задействовал БпЛА с боевой нагрузкой;

направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Николаевка и Костобродов Черниговской области. Также враг задействовал БпЛА с боевой нагрузкой; на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречное, Красное и Стрелечья. Зафиксирована и активность БпЛА с боевой нагрузкой;

направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречное, Красное и Стрелечья. Зафиксирована и активность БпЛА с боевой нагрузкой; на Купянском и Лиманском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Заречное, Белогоровка, Торское, Терны и Ямполовка;

и направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Заречное, Белогоровка, Торское, Терны и Ямполовка; на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зеленополье и Яковлевка.

и направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зеленополье и Яковлевка. На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных наступательных действий не вели. Нанесли огневого поражения по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах более 35 населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения.

и направлениях оккупанты активных наступательных действий не вели. Нанесли огневого поражения по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах более 35 населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения. На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил до 40 вылетов БПЛА различных типов.

Военно-политическое руководство РФ официально завершает частичную мобилизацию. При этом принудительное вручение повесток отдельным категориям российских граждан не прекращается. В населенном пункте Мосрентген Московской области мобилизованных разместили в пункте дислокации 27-й отдельной мотострелковой бригады для их медицинского осмотра и дальнейшего направления в зону боевых действий. В ходе уже проведенных мобилизационных мероприятий возникают существенные проблемы.

Оккупационное руководство продолжает принудительную мобилизацию мужского населения на временно занятых территориях. Одновременно начата эвакуация гражданского населения на отдельных направлениях.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 2 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пунктов, а также 2 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 15 БпЛА "Shahed-136".

Воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов противника.

В ночь на 20 октября над Николаевской областью уничтожено 14 дронов "Shahed-136" иранского производства.