Зеленский о взрыве на Керченском мосту: мы этого точно не заказывали

Президент Владимир Зеленский отверг обвинения России, что взрыв на Керченском мосту 8 октября организовали украинские спецслужбы, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказал Зеленский в интервью канадскому телеканалу CTV News.

"Мы этого (взрыва на Керченском мосту – ред.) точно не заказывали, насколько я знаю".

Президент предположил, что взрыв на мосту мог стать результатом внутренней российской борьбы между военными и спеслужбами.

"Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких ветвей, которые постоянно решают, кто из них является главным" , - добавил президент.

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