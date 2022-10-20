СМИ: Путин пострелял с мобилизованными, которых готовят к войне в Украине

Президент России Владимир Путин посетил военный полигон, на котором проверил подготовку мобилизованных и пострелял из снайперской винтовки, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что сегодня Путин приехал на военный полигон под Рязанью и проверил практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Министр обороны Сергей Шойгу отчитался о том, как мобилизованные проходят курс боевой подготовки.

Также сообщается, что на полигоне Путин взялся за оружие и сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки СВД.

Напомним, ранее на этой неделе Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Украины, а также распорядился набрать на них так называемую территориальную оборону.

Президент США Джо Байден уверен, что Путин загнал себя в тяжелое положение и его единственным инструментов в войне остается террор против украинцев.