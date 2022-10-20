ОП: Швейцария выделяет более 500 млн грн на цифровизацию Украины

Украина и Швейцария в четверг подписали меморандум о партнерстве по сотрудничеству в сфере цифровой трансформации, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Документ подписали министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и генеральный директор Швейцарского агентства развития и сотрудничества федерального департамента иностранных дел Швейцарии Патриция Данци.

Согласно меморандуму, Украина и Швейцария намерены расширить и углубить сотрудничество в области цифровой трансформации. В частности швейцарская сторона может предоставить грантовое финансирование на сумму до 15 миллионов франков (более 500 миллионов гривен) для поддержки дальнейшего развития цифровизации как инновационного подхода к послевоенному восстановлению Украины.

"Отдельно обсудили возможности швейцарской стороны в поддержке диджитализации нашей страны и помощи в восстановлении телекоммуникационных систем на только что деоккупированных территориях нашего государства, а также в противодействии кибервызовам" , - отметил Владимир Зеленский на пресс-конференции по результатам встречи с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом.

Напомним, президент Швейцарии Игнацио Кассис прибыл с визитом в Украину в четверг. Он сообщил, что его цель - "составить впечатление о ситуации в связи с войной, гуманитарной ситуации и подготовительной работе к восстановлению страны".

На прошлой неделе Федеральный совет Швейцарии объявил о присоединении к последним санкциям Европейского Союза против России в связи с псевдореферендумами на временно оккупированных территориях Украины.