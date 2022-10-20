СМИ: Россия вместе с военными свозит в Беларусь боеприпасы с Дальнего Востока
В Беларусь вместе с российскими военными завозят и боеприпасы с Дальнего Востока России, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
По информации источника мониторинговой группы, с 26 сентября с железнодорожной станции в Приморском крае РФ была отправлена группа с пометкой "взрывчатые материалы". Эшелон прибыл на станцию в Нижегородскую область.
Оттуда вагоны с боеприпасами "прицепляются" к воинским эшелонам назначением в Беларусь.
"Так, 17 октября на железнодорожную станцию Полонка (Барановичский район, Брестская область) со станции Ильино прибыл воинский эшелон с военнослужащими армии РФ, к которому было прицеплено 2 вагона с боеприпасами", – сообщает мониторинговая группа.
Что этому предшествовало:
- 20 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что угроза повторного наступления с территории Беларуси растет, но направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы.
- Белорусская редакция "Радио Свобода" опубликовала свежие фотографии со спутника, которые свидетельствуют, что на военном аэродроме "Зябровка" у границы с Украиной возросло количество российской техники и войск.