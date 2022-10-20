СМИ: Россия вместе с военными свозит в Беларусь боеприпасы с Дальнего Востока

В Беларусь вместе с российскими военными завозят и боеприпасы с Дальнего Востока России, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По информации источника мониторинговой группы, с 26 сентября с железнодорожной станции в Приморском крае РФ была отправлена группа с пометкой "взрывчатые материалы". Эшелон прибыл на станцию в Нижегородскую область.

Оттуда вагоны с боеприпасами "прицепляются" к воинским эшелонам назначением в Беларусь.

"Так, 17 октября на железнодорожную станцию Полонка (Барановичский район, Брестская область) со станции Ильино прибыл воинский эшелон с военнослужащими армии РФ, к которому было прицеплено 2 вагона с боеприпасами" , – сообщает мониторинговая группа.

Что этому предшествовало: