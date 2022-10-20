Минэнерго: Энергетическое Сообщество усилит поддержку Украины

Руководство Энергетического Сообщества предложило усилить сотрудничество и помощь Украине по ряду направлений, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В четверг министр энергетики Герман Галущенко встретился с директором Секретариата Энергетического Сообщества Артуром Лорковским и его заместителем по обсуждению текущей ситуации.

Стороны обсудили текущую ситуацию с продолжением россиянами массированных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины, последствия разрушений, а также меры, предпринимаемые для стабилизации ситуации.

Галущенко поблагодарил Сообщество за создание и работу Фонда энергетической поддержки Украины, а также координацию предоставления международными партнерами материалов и оборудования для украинского энергетического сектора.

"Эта помощь значительно облегчает работу энергетиков, которые ежедневно проводят восстановление и ремонты подвергшихся атакам" , - констатировали в Минэнерго.

В свою очередь, руководители Энергетического Сообщества предложили усилить сотрудничество и помощь Украине по ряду направлений.

В частности, проработка международных механизмов возмещения государством-агрессором ущерба, причиненного энергетическому сектору Украины, внесение предложений в план восстановления Украины, подготовка интегрированного плана по энергетике и климату, а также меры по развитию возобновляемых источников энергии.

Напоминаем:

Вследствие российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в четверг по всей Украине пройдет временное ограничение поставок электроэнергии.

После того, как на прошлой неделе Россия начала массово атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, в ряде городов начались веерные отключения. Украинцев призывают не использовать мощные энергоприборы в пиковые часы нагрузки, чтобы избежать дальнейших отключений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября в результате российских ударов было разрушено 30% электростанций - это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.