В Белом доме подтвердили использование иранских дронов РФ для ударов по Украине

Россия использует закупленные у Ирана дроны-камикадзе для нанесения ударов по всей территории Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает Twitter журналистки Кейтлин Дорнбос.

Кроме того, по словам Кирби, иранские военные специалисты находятся во временно оккупированном Крыму, помогая российским солдатам разворачивать их и направлять на цели.

Напомним, Зеленский заявил, что в течение месяца украинские военные сбили 233 дрона-камикадзе и десятки ракет.

В свою очередь Алексей Арестович рассказал, что в Украине сейчас разворачивается полная схема по борьбе с иранскими дронами-камикадзе. В ближайшее время проблема с Shahed-136 будет решена.

Впервые информация об иранских дронах-камикадзе подтвердилась в сентябре, когда Вооруженные силы сбили такой дрон в районе Купянска Харьковской области.