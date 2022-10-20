Подоляк объяснил, в чем заключается план Суровикина по Каховской ГЭС
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, зачем командующий оккупационными войсками Сергей Суровикин хочет взорвать временно захваченную Каховскую ГЭС, сообщает Новое время.
В Twitter Подоляк сообщает, что настоящий «план Суровикина» по Каховской ГЭС включает:
- Минирование дамбы и трансформаторов.
- Принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в Россию.
- Затопление территории, чтобы остановить контрнаступление Украины и перекрыть собственное отступление.
"Россия готовит техногенную катастрофу", — подчеркнул он.
Ранее президент Владимир Зеленский в четверг, 20 октября, заявил, что российские оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС и уже подготовили все для осуществления теракта.
Американский институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские власти готовят информационную почву, чтобы оправдать планируемое отступление россиян и значительные территориальные потери в Херсонской области.
Эксперты отметили, что обвинения Суровикина в адрес Украины, в частности, ложь о якобы губительных для мирного населения «планах ВСУ» и затоплении Херсона, могут быть подготовкой к российскому удару по Каховской ГЭС, которая станет «операцией под фальшивым флагом».