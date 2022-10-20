Хорватия присоединилась к иску Украины против России о геноциде

Хорватия стала последней страной, которая присоединилась к иску Украины против Российской Федерации в Международном суде ООН, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает МИД Хорватии.

Отметим, 26 февраля 2022 года Украина подала иск против Российской Федерации по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. До этого на основании утверждений о якобы геноциде со стороны Украины в Луганской и Донецкой областях российская сторона начала полномасштабное вторжение.

Украина просит Международный суд определить, что она не совершала акты геноцида, и подтвердить, что действия России основаны на ложных утверждениях, а также обязать Москву выплатить полную компенсацию за ущерб от военных действий. В марте суд ООН вынес решение о временных мерах по запросу Украины и предписал России немедленно прекратить войну.

"Как государство-участник Конвенции о геноциде, Республика Хорватия имеет право вмешиваться в разбирательство и намерена представить свое толкование соответствующих положений Конвенции о геноциде. В своем заявлении Хорватия акцентирует внимание на толковании статьи IX Конвенции о геноциде и утверждает, что суд обладает юрисдикцией в этом деле" , - говорится в сообщении хорватского МИД.

На сегодня, кроме Хорватии, к иску присоединились Латвия, Литва, Новая Зеландия, Британия, Германия, США, Швеция, Румыния, Франция, Италия, Польша, Дания, Ирландия, Финляндия, Эстония, Испания, Австралия, Португалия, Австрия, Люксембург и Греция.

Напомним, сегодня парламент Нидерландов принял резолюцию с требованием создать специальный трибунал в Гааге против руководства России за полномасштабную войну в Украине.