Укрэнерго предупредило о возможных отключениях света 21 октября

Завтра, 21 октября, в Украине возможно отключение электроэнергии. Свет выключать могут по всем областям, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление "Укрэнерго" .

"Завтра нас всех ждет еще один непростой день - временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине. В каких областях - сообщим завтра утром. Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями" , - заявили в компании.

Где узнать об отключении света

Как отметили в "Укрэнерго", об отключении света в своем регионе украинцы могут узнать на сайте местных операторов системы распределения электроэнергии.

Список сайтов операторов по регионам:

Киев - https://www.dtek-kem.com.ua/ru

Харьков – https://www.oblenergo.kharkov.ua/

Одесса - https://www.dtek-oem.com.ua/ru

Львов - https://loe.lviv.ua/

Херсон - https://ksoe.com.ua/

Винница - https://voe.com.ua/

Днепр - https://www.dtek-dnem.com.ua/ru

Запорожье – https://www.zoe.com.ua/

Чернигов - https://chernihivoblenergo.com.ua/

Ужгород - https://zakarpat.energy/

Полтава - https://www.poe.pl.ua/

Хмельницкий – https://hoe.com.ua/

Луцк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0

Тернополь – https://www.toe.com.ua/

Кропивницкий - https://kiroe.com.ua/

Житомир – https://www.ztoe.com.ua/

Сумы – https://www.soe.com.ua/

Черкассы – http://www.cherkasyoblenergo.com/

Николаев – https://www.energy.mk.ua/

Черновцы - http://oblenergo.cv.ua/

Ровно - https://www.roe.vsei.ua/

Ивано-Франковск - https://www.oe.if.ua/ru

Напомним, веерные отключения света по Украине решили ввести после российских ударов по энергетической инфраструктуре нашей страны. По данным Минэнергетики, около 40% энергетической инфраструктуры и генерирующих мощностей были серьезно повреждены российскими ударами.

Только вчера российские оккупанты, по словам президента Владимира Зеленского, уничтожили три объекта энергетической инфраструктуры.