Укрэнерго предупредило о возможных отключениях света 21 октября
Завтра, 21 октября, в Украине возможно отключение электроэнергии. Свет выключать могут по всем областям, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление "Укрэнерго" .
"Завтра нас всех ждет еще один непростой день - временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине. В каких областях - сообщим завтра утром. Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями", - заявили в компании.
Где узнать об отключении света
Как отметили в "Укрэнерго", об отключении света в своем регионе украинцы могут узнать на сайте местных операторов системы распределения электроэнергии.
Список сайтов операторов по регионам:
- Киев - https://www.dtek-kem.com.ua/ru
- Харьков – https://www.oblenergo.kharkov.ua/
- Одесса - https://www.dtek-oem.com.ua/ru
- Львов - https://loe.lviv.ua/
- Херсон - https://ksoe.com.ua/
- Винница - https://voe.com.ua/
- Днепр - https://www.dtek-dnem.com.ua/ru
- Запорожье – https://www.zoe.com.ua/
- Чернигов - https://chernihivoblenergo.com.ua/
- Ужгород - https://zakarpat.energy/
- Полтава - https://www.poe.pl.ua/
- Хмельницкий – https://hoe.com.ua/
- Луцк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
- Тернополь – https://www.toe.com.ua/
- Кропивницкий - https://kiroe.com.ua/
- Житомир – https://www.ztoe.com.ua/
- Сумы – https://www.soe.com.ua/
- Черкассы – http://www.cherkasyoblenergo.com/
- Николаев – https://www.energy.mk.ua/
- Черновцы - http://oblenergo.cv.ua/
- Ровно - https://www.roe.vsei.ua/
- Ивано-Франковск - https://www.oe.if.ua/ru
Напомним, веерные отключения света по Украине решили ввести после российских ударов по энергетической инфраструктуре нашей страны. По данным Минэнергетики, около 40% энергетической инфраструктуры и генерирующих мощностей были серьезно повреждены российскими ударами.
Только вчера российские оккупанты, по словам президента Владимира Зеленского, уничтожили три объекта энергетической инфраструктуры.