Горсовет: в Мариуполе оккупанты открыли большой морг из-за сверхвысокой смертности
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики открыли большой морг. В городе сверхвысокая смертность, сообщает Новое время.
Об этом сообщает Мариупольский горсовет.
В ведомстве также уточнили, что морг площадью около 7 тысяч квадратных метров.
"Оккупанты открыли в Мариуполе огромный морг. В городе сверхвысокое количество смертей. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в больницы и восстановления нормальной жизни, оккупанты построили морг площадью около 7 тыс. кв. метров", — говорится в сообщении.
Отмечается, что это вызвано повышенной смертностью среди населения.
В частности, у людей после вражеских обстрелов обострились хронические болезни, в частности горожане жалуются на проблемы с сердцем.
"Люди просто не выдерживают", — добавили в горсовете.