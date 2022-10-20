Горсовет: в Мариуполе оккупанты открыли большой морг из-за сверхвысокой смертности

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики открыли большой морг. В городе сверхвысокая смертность, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

В ведомстве также уточнили, что морг площадью около 7 тысяч квадратных метров.

"Оккупанты открыли в Мариуполе огромный морг. В городе сверхвысокое количество смертей. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в больницы и восстановления нормальной жизни, оккупанты построили морг площадью около 7 тыс. кв. метров" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что это вызвано повышенной смертностью среди населения.

В частности, у людей после вражеских обстрелов обострились хронические болезни, в частности горожане жалуются на проблемы с сердцем.