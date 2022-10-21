Байден отреагировал на отставку Трасс

Президент США Джо Байден отреагировал на решение премьер-министра Великобритании Лиз Трасс уйти в отставку. Американский лидер назвал политика хорошим партнером Вашингтона, но не стал отвечать на вопрос о том, считает ли он ее уход правильным, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Как указал президент США, он рассчитывает на продолжение американо-британского взаимодействия, несмотря на уход Трасс.

"Это ей решать является ли ее отставка верным шагом Она была отличным партнером для США по Украине. И британцы собираются решить свои проблемы" , - отметил Байден.

Он также добавил, что ее отставка не должна повлиять на отношения двух государств.