Разведка Британии: Нападение из Беларуси пока маловероятно
В разведке Великобритании сейчас считают маловероятным новое вторжение в Украину с территории Беларуси в связи с формированием там совместной с РФ группировки войск, сообщает Украинская правда.
В обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине напоминают, что в середине октября Александр Лукашенко анонсировал развертывание группировки на 70 тысяч белорусских и до 15 тысяч российских войск, а впоследствии Минск опубликовал видео с прибытием российских военных.
"Впрочем, по состоянию на сейчас маловероятно, что Россия уже перебросила в Беларусь значительное количество дополнительных войск", – отмечает британская разведка.
"РФ вряд ли сможет собрать готовые к боевым действиям формирования в таком количестве из-за того, что ее силы уже задействованы в Украине. Белорусская армия, скорее всего, сохраняет минимальную способность осуществлять комплексные операции", – констатирует она.
"Поэтому эти объявления могут быть попыткой продемонстрировать российско-белорусское единство и убедить Украину оттянуть больше сил на оборону северных границ", – резюмируется в обзоре.